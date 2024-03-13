Yayınlanma: 13.03.2024 - 22:00

Güncelleme: 13.03.2024 - 22:00

Apple, bir dizi yeni özellik ve iyileştirme vaat eden en yeni amiral gemisi modeli iPhone 16'yı bu yıl içinde tanıtmaya hazırlanıyor. Peki, iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 özellikleri ne olacak?

İPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, bir dizi yeni özellik ve iyileştirme vaat eden en yeni amiral gemisi modeli iPhone 16'yı bu yıl içinde tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, yeni iPhone modellerini hazırlarken Apple kullanıcıları iPhone 16'ların nasıl olacağını merak ediyor.

İPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?