iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 özellikleri ne olacak?

Apple, her yıl işletim sistemini güncellemesiyle birlikte yeni iPhone serisini duyuruyor. Birçok kullanıcı bu yıl tanıtılacak yeni iPhone 16 cihazlarının ne zaman çıkacağını ve nasıl olacağını merak ediyor. Peki, iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 özellikleri ne olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.03.2024 - 22:00
iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 özellikleri ne olacak?
Abone Ol google-news

Apple, bir dizi yeni özellik ve iyileştirme vaat eden en yeni amiral gemisi modeli iPhone 16'yı bu yıl içinde tanıtmaya hazırlanıyor. Peki, iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 özellikleri ne olacak?

İPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple, bir dizi yeni özellik ve iyileştirme vaat eden en yeni amiral gemisi modeli iPhone 16'yı bu yıl içinde tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, yeni iPhone modellerini hazırlarken Apple kullanıcıları iPhone 16'ların nasıl olacağını merak ediyor.

İPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

  • Apple'ın dikey bir kamera görünümüyle birlikte iPhone 16 cihazların arka kamerasında değişiklik yapmayı planladığı kaydedildi. Ayrıca arka kamera bölümünde, iPhone 16 Pro'nun Ultra Geniş kamerasında bir yükseltme yapılması ve çözünürlüğün 12MP'den 48MP'ye çıkarılması bekleniyor. Böylelikle geniş açıda çekilen görüntülerin çok daha yüksek çözünürlüğe sahip ve kaliteli olması kuvvetle muhtemel.
  • iPhone 15 Pro ve Pro Max, 6,1 inç, 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahipti, Apple iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleriyle birlikte bu boyutları 6,3 inç ve 6,9 inç'e çıkartmayı planlıyor. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus Qualcomm X70 modemi kullanırken, Pro sürümleri daha gelişmiş Qualcomm X75 modemi kullanacak. Daha yüksek hızlar, daha düşük gecikme süresi ve gelişmiş genel ağ performansı sağlayan Wi-Fi 6E desteğinin sunulması da öne çıkan bir diğer özellik.
  • iPhone 16 Pro modellerinin daha yüksek kapasite ve daha uzun kullanım ömrü sağlayabilecek istiflenmiş pil teknolojisini kullanacağı öne sürüldü. Yığılmış piller elektrikli araçlarda ve tıbbi cihazlarda yaygın olmakla birlikte akıllı telefonlar için yeni gelişen bir teknolojidir. Yığılmış pil, daha hızlı 40W kablolu şarj ve 20W MagSafe şarj desteğiyle birlikte gelebilir. Yeni bir tasarıma, güncellenmiş konektöre ve 3355mAh kapasiteye sahip olduğu iddia edilen iPhone 16 Pro pilinin bir görüntüsü sızdırıldı.

akıllı telefon haberleri akıllı telefonlar haberleri Apple iPhone haberleri apple haberleri Cihaz haberleri iPhone 16 haberleri iPhone 16 Plus haberleri iPhone 16 Pro haberleri iPhone modelleri haberleri ne zaman haberleri

İlgili Haberler

Apple AB'nin aldığı karara uyacak

Apple AB'nin aldığı karara uyacak
İngiltere'deki cerrahlar Apple Vision Pro'yu ameliyatta kullandı

İngiltere'deki cerrahlar Apple Vision Pro'yu ameliyatta kullandı
Apple, yapay zeka odaklı yeni bir reklam platformu test ediyor

Apple, yapay zeka odaklı yeni bir reklam platformu test ediyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünyanın kamera konusunda en iyi telefonu belli oldu

Dünyanın kamera konusunda en iyi telefonu belli oldu
Avukatı duyurdu: “Selahattin Demirtaş’a onur kırıcı dayatma uygulanıyor”

Avukatı duyurdu: “Selahattin Demirtaş’a onur kırıcı dayatma uygulanıyor”
SGK Uzmanı Özgür Erdursun madde madde uyardı: 'SSK'den emekli olamayabilirsiniz...'

SGK Uzmanı Özgür Erdursun madde madde uyardı: 'SSK'den emekli olamayabilirsiniz...'
Kadınların erkeklerde nefret ettiği 5 özellik: İlişkilerde kaçınılması gereken tuzaklar!

Kadınların erkeklerde nefret ettiği 5 özellik: İlişkilerde kaçınılması gereken tuzaklar!
Çağlar Ertuğrul boşanan çiftlere isyan etti: 'Altınımı geri verin'

Çağlar Ertuğrul boşanan çiftlere isyan etti: 'Altınımı geri verin'
Küresel ısınma etkisi :Türkiye Mısır’a benzeyebilir

Küresel ısınma etkisi :Türkiye Mısır’a benzeyebilir
Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!

Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
Ağrı Dağı yeniden beyaza büründü! İşte eşsiz manzaradan görüntüler…

Ağrı Dağı yeniden beyaza büründü! İşte eşsiz manzaradan görüntüler…