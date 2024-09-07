iPhone 16 Pro için tanıtıma günler kala yeni iddia

Yeni iddialara göre iPhone 16 Pro'nun yüzde 33'e varacak incelikte çerçeveleri olacak. Ba sayede ekran performansı da artacak.

iPhone 16 Pro için tanıtıma günler kala yeni iddia
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2024 - 07:44

Apple birkaç gün sonra iPhone 16 serisini tanıtacak. Ancak yine de iddialar gündemdeki yerini koruyor. Yeni bir söylentiye göre iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, yüzde 33 daha ince ekran çerçevesiyle gelecek. Bu sayede, uzun yıllardır kullanıcılar tarafından eleştirilen 'küçük ekran' yapısı, değişecek. 

iPHONE 16 PRO VE 16 PRO MAX MODELLERİ DAHA İNCE ÇERÇEVEYLE GELEBİLİR

iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max modelleri önceki serinin pro modellerine göre daha büyük olacak. Aktarılana göre sırasıyla 6,3 inç ve 6,9 inç ekran boyutlarına sahip olacak yeni iPhone'lar bir de daha ince bir ekran çerçevesiyle gelecek. 

Burada ekranın çerçevesinde yüzde 33'lük incelemeden bahsediliyor.

Daha önce de iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max modellerinin 4K 120 fps video çekebileceği iddia edilmişti.


Etiketler: #iPhone 16 Pro #iPhone 16 Pro ekran #iPhone 16 Pro Max

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