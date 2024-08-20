iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max için Apple tarihinde ilk!

Yayınlanma: 20.08.2024 - 18:46

Güncelleme: 20.08.2024 - 18:46

Apple'ın eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı iPhone 16 serisinin pro modellerine yönelik haberler gelmeye devam ediyor. Buna göre yeni iPhone modelleri Apple tarihinde ilk kez Hindistan'da üretilecek.

APPLE YENİ iPHONE 16 PRO'LARINI HİNDİSTAN'DA ÜRETECEK

Apple daha önce Hindistan'daki fabrikasında daha eski ya da giriş seviyesi iPhone'larını üretiyordu. Bloomberg'ün aktardığına göreyse iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max gibi premium modellerini de burada üretmeye başlayacak.

Ancak buna göre Hindistan'da iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max hemen üretilmeyecek, modeller bir süre Çin’de üretilmeye devam edecek.

Bir rapora göre Hindistan'da iPhone üretiminin yüzde 14'ü yapılıyor. Bunun ilerleyen yıllarda yüzde 25'e kadar çıkması bekleniyor.