iPhone 16 Pro için yeni batarya kapasitesi sızıntısı

iPhone 16 serisi hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Buna göre, iPhone 16 Pro'da batarya kapasitesi istenildiği kadar yüksek olmayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.11.2023 - 22:34
iPhone 16 Pro için yeni batarya kapasitesi sızıntısı
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Apple'in önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 16 serisi hakkında bir sızıntı daha geldi. Buna göre iPhone 16 Pro'da pil kapasitesi 3.355mAh olacak. Bu iPhone 15 Pro'nun 3.274mAh'lık kapasitesine kıyasla yüksek olsa da istenilen kadar anlamlı bir fark yok. 

iPhone'ların batarya kullanım ömrünü uzatmak için çok da adım atmayan Apple, eğer sızıntı gerçekse iPhone 16 serisinde de anlamlı bir kapasite artışı sunmayacak. 

 

Aynı kaynağın sızıntısına göre iPhone 16 Pro'nun bu batarya kapasitesi 23 saate yakın kesintisiz video izletebiliyor. Yine de bu bilgilerin bir sızıntı olduğu gerçeğini değiştirmiyor. İlerleyen günlerde iPhone 16 serisi hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.


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