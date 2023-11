iPhone 16 Pro için yeni batarya kapasitesi sızıntısı

Apple'in önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı iPhone 16 serisi hakkında bir sızıntı daha geldi. Buna göre iPhone 16 Pro'da pil kapasitesi 3.355mAh olacak. Bu iPhone 15 Pro'nun 3.274mAh'lık kapasitesine kıyasla yüksek olsa da istenilen kadar anlamlı bir fark yok.

iPhone'ların batarya kullanım ömrünü uzatmak için çok da adım atmayan Apple, eğer sızıntı gerçekse iPhone 16 serisinde de anlamlı bir kapasite artışı sunmayacak.

Battery of early stage iPhone 16 Pro Proto

Features glossy metal shell, 3355mAh Capacity(13.02Wh), LCV 4.48V(Limited Charge Voltage)

Current stage prototype has changed some design: from glossy surface to frosted metal shell, and with a redesigned connector#Apple #appleinternal pic.twitter.com/QvguZ7CrtL