iPhone 16'nın kendi üretken yapay zekası olacak

Yayınlanma: 13.11.2023 - 16:38

Güncelleme: 13.11.2023 - 16:38

Apple genelde yeni telefon ve işletim sistemi çıkarmadan önce bir sonraki versiyonunun çalışmalarına başlıyor. Ancak bu durum iOS 18'de biraz gecikmiş durumda. Bloomberg'den Mark Gurman'ın yeni bir raporuna göre iPhone 16 serisi özel bir yapay zekaya sahip olacak. Apple'da bu yüzden iOS 18'i geliştirmek için acele etmiyor.

Apple Gurman'ın raporuna göre iPhone 16'da büyük donanım değişikliklerine gitmeyecek. Bunun yerine Apple iPhone 16'da yazılımsal olarak değişikliğe giderek Siri'yi elden geçirecek. Ancak yine de Apple yeni telefon modelinde de A18 çipi kullanacağı söyleniyor.

iPhone 16 ile ilgili başka sızdırılan bilgilere göre iPhone 16 Pro cihazlarında küçük bir Dynamic Islands ve 5x optim zoom özelliğine sahip kamera buluacak. Ayrıca yeni bir 'Yakalama Düğmesi'de iPhone 16'da bulunacak.