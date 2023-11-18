iPhone 16 gerçekten de oyun telefonu olabilir

Yayınlanma: 18.11.2023 - 00:33

Güncelleme: 18.11.2023 - 00:33

Günümüzde akıllı telefonlar güçlenerek neredeyse konsol seviyesinde grafiklere sahip oyunlar oynatmaya başladılar. Ancak bu gelişme beraberinde ısınma sorunlarını da getiriyor. iPhone 15 Pro ile gelen A17 Pro işlemcisi etkileyici performansının yanında ısınma problemleriyle de gündeme gelmişti.

Donanımhaber'in aktardığı gibi Apple bu sorunların yaşanmaması için iPhone 16 serisinde soğutma için grafen blok kullanmayı planlıyor. Grafenin bakırdan daha iyi ısı iletkenliği sağladığı bu nedenle grefen kulanımı ile ısının daha iyi dağıtılabildiği belirtiliyor.

BAKIRDAN İKİ KAT DAHA FAZLA İLETKEN

Oda sıcaklığında grafenin 5000 watt/metre-kelvin termal iletkenliği bulunuyor. Bu değer bakırın 2, gümüşün ise 3 katı seviyesinde. Grafen kullanımı sayesinde Apple fan kullanımına gerek kalmadan daha güçlü işlemcileri telefonlarına entegre ederek telefonların daha serin çalışmasını sağlayabilir. Henüz söylenti düzeyinde olan bu teknolojinin kesin olarak iPhone 16'lara gelip gelmeyeceği belli değil.