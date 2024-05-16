iPhone 16 Pro Max'in maketleri ortaya çıktı

Apple'ın eylül ayında tanıtmayı planladığı yeni iPhone 16 serisi hakkında sızıntılar devam ediyor. Bu kapsamda, iPhone 16 Pro Max maketleri paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.05.2024 - 11:03
iPhone 16 Pro Max'in maketleri ortaya çıktı
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Apple'ın iPhone 16 serisi hakkında resmi bir açıklaması bulunmuyor ancak pek çok kaynak telefon serisinin tasarımından, özelliklerinin bir kısmına kadar sızdırıyor. Onlardan biri de yakın zaman önce geldi. iPhone 16 Pro Max'in maket görüntüleri sızdırıldı. Bu bağlamda iPhone 15 Pro Max'e kıyasla 16 Pro Max anlamlı oranda büyüyecek.

iPHONE 16 PRO MAX'İN BOYUTU NASIL OLACAK?

Apple, iPhone boyutları konusunda aslında çok da değişiklik yapmıyor. Uzun süre standart, orta ve en yüksek seviye modellerinde benzer boyutlar tercih etti. Ancak görünüşe göre yeni yayınlanan maket görüntüsünde iPhone 15 Pro Max'e kıyasla çok daha büyük bir 'max' model göreceğiz.

Boyu uzayacak telefonun genişlik tarafında çok da büyük bir değişiklik olmayacak. Hatta bu genişleme gözle görülür şekilde olmayacak. 

Hatırlatmak gerekirse iPhone 15 Pro Max, 6.7 inçlik bir ekran boyutuna sahip. iPhone 16 Pro Max'te ise 6.9 inç olacak.


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