Yayınlanma: 01.08.2024 - 19:55

Güncelleme: 01.08.2024 - 19:55

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'ın tanıtılacağı, satışa sunulacağı tarihler bekleniyor. Bir dizi yenilikle alıcıya sunulacak iPhone 16 serisinde yeni renkler yer alacak. Peki, iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 özellikleri neler?

İPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modelleri, yeni Apple Watch donanımları ile birlikte Eylül ayında duyurulacak. Kesin tarih henüz bilinmese de geçtiğimiz sene 12 Eylül'de iPhone 15 serisi tanıtılmıştı. iPhone 16 serisinin de aynı tarihlerde duyurulması bekleniyor.

İPHONE 16 SERİSİ ÖZELLİKLERİ

iPhone 16 serisinde beklenen yeni özellikler:

Daha büyük, verimli ekran ile ince çereçeve (6.1 inçlik Pro modeli 6.3 inç ekran, 6.7 inçlik Pro Max modeli ise 6.9 inç ekran),

Apple Intelligence destekli yapay zeka özellikleri,

Güç tüketimini azaltmak için mikro lens teknolojisi kullanımı,

Dikey kamera düzeni, kamere iyileştirmesi (48 Megapiksel çözünürlükte ultra geniş açılı kamera),

Grafen termal sistem ile aşırı ısınma sorunu telaf edilecek,

Büyük bellek ve A18 çip,

Eylem ve Capture düğmesi,

Yeni modellerin bataryalarında 40W hızlı şarj, 20W MagSafe şarj desteklemesi,

Yeni rekler.