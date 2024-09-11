iPhone 16 serisinin satış rakamlarına yönelik tahmin yapıldı
Apple yeni nesil iPhone 16 serisini tanıttı. Yayınlanan yeni bir araştırma raporuna göreyse telefon serisi satışlarda rekor kıracak.
Apple'ın iPhone 16 serisi yeni tanıtıldı ve tartışmaları da beraberinde getirdi. iPhone 16 ve iPhone 16 Plus eski özellikleriyle yerden yere vurulurken, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max genel anlamda beğenildi. Yeni yayınlanan bir raporda ise iPhone 16 serisinin bu yıl 73 milyon adetin üzerinde satış rakamına ulaşması bekleniyor.
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Aynı raporda bu satışların yüzde 35'inin iPhone 16 Pro Max olacağı söyleniyor. 2024 yılı bitmeden 73 milyon adetin üstüne çıkması beklenen satışlarda en büyük payın 'pro' modellerden sağlanacağı tahmin ediliyor.
Pro modellerde yer alan A18 Pro işlemcisi iPhone'u çok daha yüksek performanslı bir cihaz haline getirecek. Sadece oyun oynarken değil, video çekerken ya da uygulamaları kullanırken de hissedileceği söylenen performans farkı satışlara da yansıyabilir.
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