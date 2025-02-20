iPhone 16e resmen tanıtıldı: Özellikleri ve Türkiye fiyatı şaşırtıyor!
Apple, uygun fiyatlı yeni amiral gemisi iPhone 16e'yi resmi olarak tanıttı. 48 MP Fusion kamera, A18 işlemci ve güçlü Apple Intelligence desteğiyle gelen model, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı. Fiyatı ise bir hayli şaşırttı.
Apple, uygun fiyatlı yeni modeli iPhone 16e'yi resmen tanıttı! Teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran bu model, Apple Intelligence desteği ve güçlü donanımıyla dikkat çekiyor. Peki, iPhone 16e özellikleri neler ve Türkiye fiyatı ne kadar? İşte ayrıntılar…
IPHONE 16E ÖZELLİKLERİ
Apple’ın en yeni uygun fiyatlı amiral gemisi olarak lanse ettiği iPhone 16e, 48 MP Fusion kamera, A18 işlemci, C1 5G modem, uydu bağlantısı ve 26 saat pil ömrü gibi üst segment özelliklerle geliyor.
İşte öne çıkan teknik detaylar:
- Ekran: 6.1 inç XDR OLED, 60Hz yenileme hızı
- İşlemci: Apple A18 Bionic
- Arka Kamera: 48 MP Fusion (2X optik zoom)
- Ön Kamera: 12 MP
- Dayanıklılık: IP68 suya ve toza dayanıklılık
- Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Apple C1 5G Modem
- Kasa: Alüminyum çerçeve
- RAM: 8 GB LPDDR5X
- Bağlantı Girişi: USB-C
- Pil Ömrü: 26 saat video oynatma süresi
- Kablosuz Şarj: Qi2 (MagSafe desteği yok)
- Boyutlar: 146.7 x 71.5 x 7.8 mm
- Ağırlık: 167g
- Depolama Seçenekleri: 128GB / 256GB / 512GB
IPHONE 16E TÜRKİYE FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ
Apple, iPhone 16e’yi ABD'de 599 dolar, Türkiye'de ise 47.999 TL başlangıç fiyatı ile satışa sundu. Ön siparişler 21 Şubat 2025 itibarıyla başlayacak, resmi çıkış tarihi ise 28 Şubat 2025.
IPHONE 16E BEKLENTİLERİ KARŞILIYOR MU?
iPhone 16e, orta segment bir telefon gibi görünse de A18 işlemcisi ve 48 MP Fusion kamerası ile amiral gemisi deneyimi sunuyor. Özellikle yapay zeka destekli Apple Intelligence ile kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor. Ancak 60Hz ekran yenileme hızı ve MagSafe eksikliği bazı kullanıcılar için hayal kırıklığı yaratabilir.
599 dolarlık fiyatıyla kendi segmentinin en güçlü işlemcisine sahip olan iPhone 16e, bütçe dostu bir amiral gemisi arayanlar için harika bir seçenek. Apple Intelligence, güçlü kamera ve uzun pil ömrü ile rakiplerini geride bırakmayı hedefliyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 10 belediye başkanı AKP'ye katıldı
- O korgeneralden anlamlı tavır!
- İfade işlemleri devam ediyor
- 'Toplumun hassasiyetini dile getirmeye çalıştım'
- Kimi kime şikâyet edeceksin!
- CHP’li vekilden sert tepki!
- Meteoroloji'den İstanbul için 'saatli' kar uyarısı!
- Yurt dışına çıkış yasağı uygulanacak!
- İptal edilen planlar döndü
- Cemil Tugay’dan o isme tazminat davası!