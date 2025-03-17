iPhone 16e'ye beklenmeyen talep! Satış rakamları açıklandı

Yayınlanma: 17.03.2025 - 22:34

Güncelleme: 17.03.2025 - 22:34

Apple'ın uygun fiyatlı telefon serisine yeni dahil olan iPhone 16e için sonuçlar iyi geliyor. Apple'ın açıkladığına göre iPhone 16e'ler kısa süre içinde iyi satış rakamlarına ulaştı. Türkiye'de 48 bin TL'den başlayan uygun fiyatlı iPhone'ların satışları küresel olarak iPhone SE 3'e göre yüzde 60 oranında fazla sattı.

UYGUN FİYATLI iPHONE'A TALEP YÜKSEK

Apple, iPhone 16e ile isim değişikliği ve özellikler güncellemesi yapmıştı. Bu haliyle telefon iPhone SE serisine göre daha yüksek fiyatlara satışa çıkmıştı. Yine de iPhone 16e'ye talep yüksek oldu ve iPhone SE'den çok daha hızlı satıldı.

Apple'ın uyguladığı plan dahilinde iPhone 16e modelinin gelmesiyle iPhone SE üretimden kaldırıldı. Bu yüzden uygun fiyatli bir iPhone almak isteyen insanlar için seçenek iPhone 16e oldu. SE serisinin üyeleri farklı sitelerden satın alınabiliyor olsa da Apple'in resmi satış kanallarında artık bulunmuyor.