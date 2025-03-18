iPhone 16e'de kullanıcıların canını sıkan sorun
Yeni tanıtılan ve piyasaya sürülen iPhone 16e modelinde ses bağlantı sorunu bildirildi. Bluetooth ses bağlantısında sorun yaşayan kullanıcılar, bunun halen çözülmediğini aktarıyor.
Apple'ın uygun fiyatlı telefon serisine eklenen iPhone 16e hakkında olumlu haberlerin yanında olumsuz haberler de bulunuyor. Bu bağlamda iPhone 16e satın alan kullanıcıların bazıları Bluetooth ses bağlantısında sorun yaşadıklarını bildirmeye başladılar. Konu hakkında ise henüz resmi bir çözüm sunulmadı.
iPHONE 16E KULLANICILARI SES BAĞLANTISINDA SORUN YAŞIYOR
iPhone 16e tarafında kullanılan donanımların neredeyse tamamı eski modellerde bulunan donanımlar oluyor. Cihazda yeni olarak addedilebilecek tek şey bataryası ve C1 modemi. Ancak buna rağmen Bluetooth ses bağlantısında sorun yaşanıyor.
Sorunun donanımsal değil, yazılımsal olduğu tahmin ediliyor ancak henüz konuyu çözmek amacıyla bir güncelleme yayınlanmış değil.
Apple'ın yakında sorunu çözmek amacıyla bir güncelleme yayınlaması bekleniyor.
Etiketler: #iPhone 16e
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