iPhone 16'lara eklenmesi beklenen tuş ne işe yarayacak?

Yayınlanma: 18.12.2023 - 12:39

Güncelleme: 18.12.2023 - 12:39

Apple'ın yolda olan iPhone 16'si için ortaya çıkan yeni iddialara göre eylem düğmesinin yanında bir düğme daha yer alacak. Peki bu ne işe yarayacak? Sızıntılara göre, bu yene yakalama düğmesi ile video çekmek mümkün olacak. Bloomberg'ten gazeteci Mark Gurman'a göre bu düğmenin eklenmesinin sebebi fotoğraf ya da video çekmeyi kolaylaştırmak. Çünkü yüzbinlerce kişi iPhone'u daha iyi çekimler yapmak için kullanıyor.

iPHONE 16'LAR İÇİN YENİ DÜĞME GELİYOR

Söylenene göre yakalama düğmesi 'eylem düğmesi' gibi olmayacak ve tüm iPhone 16'larda yer alacak. Fiziksel olması yerine kapasitif olacağı söylenen bu düğme hakkında ilerleyen günlerde daha fazla ayrıntının ortaya çıkması bekleniyor.

Daha önce ortaya çıktığı kadarıyla kamera tarafında tasarım değişikliğine gidilecek. Hatta MacRumors, ilk prototipleri gördüğünü bile söylüyor. Apple özellikle tasarım tarafında önemli bir değişiklik yapmamasıyla bilinen bir şirket. MacRumors'un aktardığına göre iPhone 16'da arka kamera tasarımında geriye dönüş yapılarak, iPhone X'teki kamera tasarımına benzer şekilde bir tercih yapılabilir. Yani Apple, dikey kamera düzenine geçebilir deniyor.

Apple'ın bir diğer iPhone 16'ya eklemeyi planladığı şeyse yeni düğmeler oluyor. Farklı düğmeleri test eden Apple, sarı, pembe ve gece yarısı renklerine sahip tuşlar deniyor. Örneğin sarı, eylem düğmesi, birleştirilmiş ses düğmesi olarak geçerken, pembe renk, eylem düğmesi ve mekanik ses düğmelerine odaklanıyor. Gece yarısı rengi ise daha büyük eylem düğmesinin yanı sıra yeni çekim düğmesi oluyor. Ancak burada kamera iPhone 12'ye benziyor.