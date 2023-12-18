Apple'ın nihayet dedirtecek bir iPhone 17 Pro planı olabilir

Yayınlanma: 18.12.2023 - 11:33

Güncelleme: 18.12.2023 - 11:33

Apple iPhone 17'yi tanıtmaya yakın değil ancak yeni iddialar ortaya çıkmaya başladı. Buna göre Apple, iPhone 17 Pro modelinde kendi Wi-Fi çiplerini kullanmayı tercih edebilir. Hatırlatmak gerekirse işlemci tarafında Intel'den vazgeçen Apple, kendi işlemcilerini cihazlarına eklemeye başlamıştı.

APPLE KENDİ ÜRETTİĞİ DONANIM VE YAZILIMLARA ODAKLANIYOR

Apple, 2024 yılında yeni iPhone 16 serisini tanıtacak, bir sonraki yıl ise iPhone 17 serisi gelecek tabii her şey yolunda giderse. Haitong Securities'ten Jeff Pu'ya göreyse Apple iPhone 17 Pro'da kendi üreteceği Wi-Fi çiplerini kullanmaya başlayacak.

Hatta 2026 yılında da iPhone 18 serisinin tamamında kendi Wi-Fi çipini tercih edecek.

Daha önce Bloomberg tarafından da bu iddia ortaya atılmıştı. Bir rapora gönderme yapan Bloomberg'e göre Apple, 2025 için özel bir Bluetooth ve Wi-Fi çipi geliştiriyordu.

Bir başka raporda ise Apple'ın kendi 5G modemini geliştirme planlarının iyi gitmediği yönünde. Qualcomm kadar iyi çalışan işlemciler üretmedikleri için daha üzerinde çalışılması beklenen bu işlemcinin gelişinin 2030'lara kadar uzayabileceği tahmin ediliyor.