iPhone 16'nın tanıtılmasının ardından iPhone 17 ile ilgili bilgiler ortaya çıktı

Yayınlanma: 24.09.2024 - 06:02

Güncelleme: 24.09.2024 - 06:03

Apple'ın iPhone 17 ile ilgili daha farklı planları var. Daha iPhone 16 serisi çıkmadan bu iddialar zaten gündemde yer alırken, yeni ortaya çıktığı kadarıyla iPhone 17 Air olarak adlandırılması beklenen cihazın Apple'ın en ince telefonu olacağı söyleniyor.

APPLE'IN EN İNCE iPHONE'U OLABİLİR Mİ?

Apple, iPhone 17 serisiyle beraber artık Plus modelinden vazgeçecek, onun yerine Air adını verdiği modeli piyasaya sürecek.

iPhone 17 Air olarak adlandırılacak yeni iPhone modelinin önceki modellere kıyasla en incesi olması bekleniyor. Apple'ın bunu sağlamak için titanyum kasa kullanmak yerine, alüminyum materyale geçmesi bekleniyor.

Yeni model, 2025 yılında diğer iPhone 17 serisi ile birlikte tanıtılacak ve 6.6 inç bir ekranla gelecek. Şirket, bütün iPhone 17 ailesinde ProMotion ekran kullanmayı planlıyorken, 120Hz'e kadar standart ekran yenileme hızı sunulacak.

Bunların yanı sıra Ceramic Shield'a göre çizilmeye ve kırılmaya karşı daha dayanıklı bir iPhone geliştirilecekken yansıma önleyici yapı da yine telefona eklenecekler arasında yer alıyor.

Ön kamerasını 12MP'den 24MP'ye çıkartacak olan Apple, iPhone 17 Air modelinde 8 GB RAM kullanabilir.