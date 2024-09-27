iPhone 16 son yılların en az ilgi gören iPhone'u oldu

Yayınlanma: 27.09.2024 - 16:17

Güncelleme: 27.09.2024 - 16:17

Apple, iPhone 16 serisini eylül ayının ilk haftası tanıtmıştı. Telefon ailesinin standart ve plus modellerinde yer almayan özelliklerin iki pro modelde yer alması eleştirilmiş hatta, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus'ın satışlarını etkileyebileceği bile söylenmişti. Bununla ilgili henüz bir veri olmasa da iPhone 16'nın teslimat süresiyle ilgili bir araştırma yapıldı.

iPHONE 16 SERİSİ SON YILLARIN EN AZ İLGİ GÖREN iPHONE'U OLDU

Yatırım bankası Morgan Stanley tarafından yapılan yeni araştırmaya göre iPhone 16 serisi son 5 yıl içinde en az ilgi gören iPhone modeli olduğu ortaya çıktı.

Burada elde edilen veriler iPhone 16 serisinin teslimat süresinin çok hızlı olmasıyla ilişkiliydi. Hızlı teslimat süreleri talebin önceki yıllara oranla çok daha düşük olduğu yorumunun yapılmasına neden oldu.

Geçen yıl tanıtılan iPhone 15 serisiyle kıyaslandığında teslimat gününün yarı yarıya düştüğü görülüyor. Yapılan araştırmada iPhone 16 teslimatları yaklaşık 8 gün gibi kısa bir sürede yapılırken, iPhone 15'te bu süre yaklaşık 14 gündü. iPhone 16 Plus 9 gün gibi kısa bir sürede teslim edilirken, iPhone 15 Plus 14 günde kullanıcılarına ulaşmıştı.

iPhone 16 Pro 18,5 günde, iPhone 15 Pro ise 32,5 günde kullanıcılara ulaştı. Pro Max tarafında ise iPhone 16, yaklaşık 26 günde kullanıcılara ulaşırken, iPhone 15 Pro Max 43,5 günde kullanıcılara ulaşmıştı.

Stanley yetkilileri tarafından yapılan açıklamada iPhone 16'ya karşı olan talebin iPhone 12'ye olan taleple aşağı yukarı benzer olduğu söylendi.