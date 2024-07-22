iPhone 17 Slim modeli geliyor! Neler biliyoruz?

iPhone 16 serisi eylül ayında tanıtılacak ancak bir sonraki yılın iPhone'ları hakkında bilgiler gelmeye başladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.07.2024 - 13:47
iPhone 17 Slim modeli geliyor! Neler biliyoruz?
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Apple'ın iPhone 17 modelleri için farklı planlar yaptığı ortaya çıkmıştı. Bunlara göre 'plus' modeli tamamen iptal edilecek onun yerine iPhone 17 Slim isimlendirmesine sahip olarak geleceği konuşulan model, pro ve pro olmayan iPhone'lar arasındaki farkı da azaltacak.

iPHONE 17 SLIM HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

Daha ince bir tasarıma sahip olacağı söylenen iPhone 17 Slim'in 6,65 inç ekranına ek olarak çift kameraya sahip olacağı aktarılıyor.

iPhone 17 Slim hakkında ayrıntılı bilgiler bulunmuyor ancak  iPhone 17'nin 799 dolar fiyata sahip olması, iPhone 17 Slim'in ise yaklaşık 1.299 dolar fiyatının olması bekleniyor.


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