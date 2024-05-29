iPhone 16'ların ekranları onay aldı

Yayınlanma: 29.05.2024 - 13:38

Güncelleme: 29.05.2024 - 13:38

iPhone 16 serisi için heyecanlı bekleyiş sürerken, ekranlarının seri üretim onayınını çıktığı öğrenildi. Ancak üç model için gelen bu onay iPhone 16 Pro Max tarafı için daha gelmemiş görünüyor. The Elec tarafından bildirildiğine göre Apple'ın ekran tedarikçilerine iPhone 16, iPhone 16 Plus ve iPhone 16 Pro modellerinin ekranlarını üretmesi için onay verdiği yazıyor. Burada iPhone 16 Pro Max nerede? Sorusu karşımıza çıkıyor.

iPHONE 16 SERİSİNİN EKRANLARI İÇİN RESMİ ONAY

Burada şimdilik üretim dışı kalan iPhone 16 Pro Max için bazı iddialar var. Bu iddialara göre Apple, iPhone 16 Pro Max'in ekranının test üretimlerinden memnun değil. Apple'ın iPhone 16 modellerinin ekranlarını farklı üreticilere ürettiriyor.

Samsung, iPhone 16 serisinin tamamı için ekran tedarik ederken, LG iPhone 16 Pro ve Pro Max ekranlarını üretirken, BOE iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinin ekranlarını üretecek.

Samsung’un bu hafta içinde iPhone 16 Pro Max'in OLED ekranlarının seri üretimi için onay alacağı söyleniyor. Bir diğer yandan LG’nin haziran ayında onay alabileceği tahmin ediliyor.

Bu onay sürecinin uzaması ise 16 Pro Max modellerinin ekranında yer alacak ultra ince çerçeve teknolojisi olabilir.