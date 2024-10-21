iPhone 17 Air çok pahalı olacak peki neden?

Yayınlanma: 21.10.2024 - 06:10

Güncelleme: 21.10.2024 - 06:10

Apple, asıl büyük değişiklikleri iPhone 17 ile yapmak istiyor. Bu bağlamda yeni ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 17 Air olarak adlandırılması beklenen model, ekstradan ince olacak. Bu inceliğinin yanında ekstradan çok daha pahalı olacak.

Peki iPhone 17 Air hangi özelliklere sahip olacak?

iPHONE 17 AIR İÇİN BEKLENEN ÖZELLİKLER

iPhone 17 Air, söylenene göre 6.6 inç ekran, dinamik ada, 48 MP arka kamera, 28 MP ön kameraya sahip olacak. Bunun yanında Apple'ın üzerinde çalıştığı söylenen 5G modemi de bu cihazda olacak.

iPhone'da 3 nm işlem sürecinden geçen A19 çip yer alacak ve 8 GB RAM olacak. Tasarım tarafında da farklılıklar olacak.