iPhone 17 Air ile fiziksel SIM kart yuvası tarihe mi karışacak?

Yayınlanma: 26.11.2024 - 12:15

Güncelleme: 26.11.2024 - 12:47

Apple, iPhone 17 Air modelinde fiziksel SIM kart yuvasını tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Şirket, yeni modelle birlikte, küresel pazarda eSIM teknolojisini yaygınlaştırmayı planlıyor. iPhone 17 Air'in prototiplerinde, fiziksel SIM kart yuvası yerine sadece eSIM desteği bulunuyor. Bu, Apple’ın SIM kart yuvasını kaldırarak kullanıcı deneyimini daha da basitleştirmeyi ve güvenliği artırmayı amaçladığını gösteriyor.

8 FARKLI OPERATÖR

Ekim 2023 itibarıyla ABD’de iPhone 14 modelleriyle başlayan bu eSIM geçişi, 2024'te iPhone 17 serisiyle dünya çapında daha fazla ülkeye yayılacak. Apple, eSIM’in güvenlik avantajlarını ön plana çıkararak, çalınan telefonlardan çıkarılamayacak SIM kartları ve kullanıcıların bir cihazda sekiz farklı operatör profili yönetme esnekliği sağlamasını hedefliyor.

Ancak, Çin gibi bazı ülkelerde eSIM’in henüz onaylanmamış olması, iPhone 17 Air’in bu pazarlarda zorluklarla karşılaşmasına neden olabilir. Yine de Apple, eSIM teknolojisine geçişin üretim maliyetlerini azaltacağına ve cihaz dayanıklılığını artıracağına inanıyor.