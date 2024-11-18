Apple bir iPhone'u daha modası geçmiş ilan etti
Apple, tanıtıldıktan sonra belirli bir süre geçen iPhone'lara olan desteğini kesiyor. Tanıtıldıktan sonra bile uzun süre konuşulan model artık eski ürün oldu.
Apple'ın sevilen iPhone modeli, tanıtılmasının ardından 6 yıl sonra klasik ürünler listesine girdi. Apple'a göre tanıtıldıktan sonra belirlediği 6-7 yıllık süreçte cihazlar eskiyor. Burada ise hem güncelleme desteğini hem de tamir desteğini kaybediyor. Yeni açıklandığı kadarıyla iPhone XS Max ve onun yanında iPhone 6S Plus, klasik ürünler listesinde.
APPLE'IN ARTIK iPHONE XS MAX VE iPHONE 6S PLUS'I DESTEKLEMİYOR
iPhone modellerine tanıtıldıktan sonra güncelleme vermeyi yaklaşık 6-7 yıl içinde bırakan Apple, 2018 yılında piyasaya sürülen iPhone XS Max için desteği bıraktı. iPhone 11 ile beraber X isimlendirmesinden uzaklaşan Apple, XS Max modeliyle çok konuşulmuştu.
Hızlı şarjı desteklemesi, kullanıcıların ön kameradan çektikleri fotoğraflara abartılı cilt filtreleri koymasına izin vermesi ve tasarımıyla o dönemde dikkat çekmişti. Wikipedia'da yer alan verilere göre iPhone XR, iPhone XS ve iPhone XS Max, 151 milyonun üzerinde satıldı.
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