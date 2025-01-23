iPhone 17 için yapılan yeni sızıntılar! Tasarım kökten mi değişiyor?

Yayınlanma: 23.01.2025 - 05:07

Güncelleme: 23.01.2025 - 05:07

Apple, yeni nesil iPhone 17'lerini bu yıl tanıtacak.

Telefonlar hakkında pek çok iddia ortalıkta geziniyor. Bunlardan yeni ortaya çıkana göre Apple, ısınma sorununu önlemek istiyor. Bunun için iPhone 17'lerde soğutma sistemi yer alabilir.

Aktarılan yeni bilgilere göre iPhone 17'nin dört modelinde de özel bir soğutucu yer alacak. Buhar odası yapısına benzetilen bu sistem, kullanılan cihazlarda etkili bir soğutma sağlıyor. Isındığında buharlaşan sonra da soğuyup yoğunlaşmayı sağlayan sistem, ısıyı serbest bırakan az miktarda sıvıyı içeriyor.

Bir diğer söylenti ise iPhone 17'lerin arka tarafını gösterdiği iddia edilen bir görsele dayanıyor. Buna göre iPhone 17'lerde Apple'ın son 7 yıl içinde yaptığı en büyük tasarım değişikliğini görebiliriz.

X'te yeni iPhone 17 serisinden bir modele ait olduğu iddia edilen bir görsel paylaşıldı. Telefonda tekli ve panel şeklinde bir kamera kurulumu görülüyor. Google Pixel 9 serisindeki kamera kurulumuna benzeyen bu yapı, aslında çok da olası durmuyor ancak yine de söylenti olarak dikkat çekiyor.

Eğer bu tasarım gerçekse bile, iPhone 17 Pro değil de iPhone 17 Air'ın arkadan görüntüsü olabilir.