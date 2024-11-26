iPhone 17 yoldayken kafa karıştıran iPhone 18 iddiaları

Yayınlanma: 26.11.2024 - 18:49

Güncelleme: 26.11.2024 - 18:49

Apple'ın her iPhone kararı tartışma yaratıyor. Bazıları şirketin iPhone'larını geliştirmediğini ve hep benzer teknolojileri sunduğunu söylüyor, bazılarıysa inovatif adımlar attığını düşünüyor. iPhone'larla ilgili pek çok tartışılan konu olsa da en çok yeni dönemde tanıtılacak iPhone'lar merak ediliyor. 2026 yılında tanıtılması beklenen iPhone 18 serisi hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

BEKLENEN KAMERA YÜKSELTMESİ iPHONE 17 İLE GELMEYEBİLİR

Bildiğiniz üzere iPhone 16 serisi yeni duyuruldu ve bazı yeni özellikler bu telefonla gelse de bazı beklenen özellikler bu modele uğramadı. Beklentilerini iPhone 17 serisine yönlendirenler ise biraz hayal kırıklığı yaşayabilir.

The Elec'te yer alan habere göre iPhone 17 Pro serisi için kamera üretimine başlandı. Ancak burada üretim yapan firmalardan sızdırıldığı kadarıyla pro takısı olmayan iPhone 17'lerde periskop kamera bulunmayacak. Bu ise standart modellerde periskop kamerasının yer almasını bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak bir gelişme olarak yorumlanıyor.

iPhone 17'lerle gelmesi beklenmeyen bu yükseltme, tahminlere göre iPhone 18'lerle birlikte gelecek.

Bir başka iddiaya göreyse Apple, iPhone 18 serisinde ekran teknolojisini de güncelleyecek. LTPO+ ekran teknolojisini kullanması beklenen Apple'ın, iPhone tarafı için pil ömrünü kısaltmadan dinamik yenileme hızlarını ve her zaman açık ekranı cihazlarına eklemesi bekleniyor. Öte yandan işlemci tarafında da iPhone 18'lerde A20'ye geçecek olan Apple, özellikle önemli performans artışı sunmayı planlıyor.