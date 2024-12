iPhone 17'lerde tasarım değişikliği olacak mı? Olası tasarım paylaşıldı

Apple'ın çok da yenilik getirmeyen iPhone 16 serinin ardından kullanıcılar iPhone 17'yi beklemeye başladı. iPhone 16 ile gelmeyen özelliklerin ya da tasarımsal değişikliklerin iPhone 17 ile gelmesi olası duruyor.

Akıllı telefon dünyasından sızdırdığı bilgilerle tanınan Majin Bu, iPhone 17 Pro'nun olası tasarımını gösteren konsept videosu yayınladı.

Videoya göre Apple iPhone 17'de ilginç bazı değişiklikler yapacak.

Öncelikle çok daha ince bir tasarıma sahip olacağı gösterilen videoda kamera kurulumunda farklılıklar olacak. Normalde iPhone'larda bir süredir kullanılan dikey ve kare pozisyondan yatay ve kameraların yan yana eklendiği bir tasarıma geçilmiş görünüyor. En azından konsept videosu o şekilde hazırlanmış.

Would you like this iPhone 17 Pro design? pic.twitter.com/wfJ1EcHxFD