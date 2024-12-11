iPhone 17'lerde tasarım değişikliği olacak mı? Olası tasarım paylaşıldı

Yayınlanma: 11.12.2024 - 09:58

Güncelleme: 11.12.2024 - 09:58

Apple'ın çok da yenilik getirmeyen iPhone 16 serinin ardından kullanıcılar iPhone 17'yi beklemeye başladı. iPhone 16 ile gelmeyen özelliklerin ya da tasarımsal değişikliklerin iPhone 17 ile gelmesi olası duruyor.

Akıllı telefon dünyasından sızdırdığı bilgilerle tanınan Majin Bu, iPhone 17 Pro'nun olası tasarımını gösteren konsept videosu yayınladı.

iPHONE 17 PRO NASIL OLACAK?

Videoya göre Apple iPhone 17'de ilginç bazı değişiklikler yapacak.

Öncelikle çok daha ince bir tasarıma sahip olacağı gösterilen videoda kamera kurulumunda farklılıklar olacak. Normalde iPhone'larda bir süredir kullanılan dikey ve kare pozisyondan yatay ve kameraların yan yana eklendiği bir tasarıma geçilmiş görünüyor. En azından konsept videosu o şekilde hazırlanmış.

Would you like this iPhone 17 Pro design? pic.twitter.com/wfJ1EcHxFD — Majin Bu (@MajinBuOfficial) December 10, 2024

Konsept video daha önce telefonla ilgili çıkan tasarım özelliklerinden oluşturulmuş.

iPhone 17 Pro çok daha ince bir tasarım ve ilginç kamera tasarımına sahip olabilecek olmasının yanında bir de ekranda yer alan çerçeveler daha da inceltilmiş olacak. Dynamic Island sistemi ise çok daha küçük bir tasarıma sahip olacak.