iPhone 17'lerde tasarım değişikliği olacak mı? Olası tasarım paylaşıldı
Apple, 2025 yılının eylül ayında iPhone 17 ailesini tanıtacak. iPhone 17 Pro'nun bugüne kadarki özelliklerinden olası tasarımı hazırlandı.
Apple'ın çok da yenilik getirmeyen iPhone 16 serinin ardından kullanıcılar iPhone 17'yi beklemeye başladı. iPhone 16 ile gelmeyen özelliklerin ya da tasarımsal değişikliklerin iPhone 17 ile gelmesi olası duruyor.
Akıllı telefon dünyasından sızdırdığı bilgilerle tanınan Majin Bu, iPhone 17 Pro'nun olası tasarımını gösteren konsept videosu yayınladı.
iPHONE 17 PRO NASIL OLACAK?
Videoya göre Apple iPhone 17'de ilginç bazı değişiklikler yapacak.
Öncelikle çok daha ince bir tasarıma sahip olacağı gösterilen videoda kamera kurulumunda farklılıklar olacak. Normalde iPhone'larda bir süredir kullanılan dikey ve kare pozisyondan yatay ve kameraların yan yana eklendiği bir tasarıma geçilmiş görünüyor. En azından konsept videosu o şekilde hazırlanmış.
Would you like this iPhone 17 Pro design? pic.twitter.com/wfJ1EcHxFD— Majin Bu (@MajinBuOfficial) December 10, 2024
Konsept video daha önce telefonla ilgili çıkan tasarım özelliklerinden oluşturulmuş.
iPhone 17 Pro çok daha ince bir tasarım ve ilginç kamera tasarımına sahip olabilecek olmasının yanında bir de ekranda yer alan çerçeveler daha da inceltilmiş olacak. Dynamic Island sistemi ise çok daha küçük bir tasarıma sahip olacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Op. Dr. Dericioğlu başında poşetle ölü bulundu
- 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
- Arnavutköy'de sürpriz hasat: Sanki hiç toplanmamış gibi
- Memurlar için yeni dönem başlıyor
- Suriye'de herkesin konuştuğu ölüm listesi
- Marmaray'da seferler durduruldu!
- Suriyeliler memleketine gidiyor
- Yaş sınırlaması Meclis’te
- Apple'dan 'şifre' talebine yanıt!
- Erdoğan'dan işgale 'isimsiz' tepki