iPhone 17 Pro Max ile çekilen maç canlı yayınlandı

26.05.2026 21:46:00
Apple TV'de MLS karşılaşması iPhone 17 Pro Max ile çekildi ancak kullanılan iPhone'a ek olarak milyonlarca TL'lik ek ekipmandan yardım alındı.
Apple, özellikle iPhone 17 Pro Max ile oldukça iddialı. Bu iddiasını da tamamen iPhone 17 Pro Max ile çekilen canlı yayın maç ile gösterdi. Yakın çekimlerde beğeni toplayan iPhone 17 Pro Max, geniş açılara gelindiğinde o kadar beğenilmedi.

LA Galaxy ve Houston Dynamo FC arasında gerçekleştirilen maç Dignity Health Sports Park stadyumunda oynandı. 

Açıklandığı üzere Major League Soccer (MLS) maçında toplamda 15 adet iPhone 17 Pro Max kullanıldı. Bunun yanı sıra oldukça profesyonel, lensler ve kamera ekipmanları kullanıldı.

Geniş açı çekimlerinin beğenilmemesinin temel sebebi yeterince keskin olmaması, belirgin sıktıştırma sorunları ve odaklama problemlerini seyircilere aktarmasıydı. Bu sebeple özellikle büyük ve gelişmiş ekranlara sahip televizyonlardan canlı yayını izleyenler sorunları daha fazla fark ettiler.

 
 
 
 
 
