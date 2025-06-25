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iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modelleri için tasarımı gösteren görseller

iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modelleri için tasarımı gösteren görseller

25.06.2025 18:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modelleri için tasarımı gösteren görseller

Apple'ın eylül ayında tanıtmayı planladığı iPhone 17 serisine yönelik yeni paylaşımlar geldi. iPhone 17 Pro modelleri için tasarımlarını ortaya çıkartan görseller paylaşıldı.

Apple'ın tanıtacağı yeni iPhone 17 modellerine yönelik yeni bilgiler sızdırılmaya devam ediyor. Yeni yapılan paylaşımda iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin nasıl gözükeceğine dair fikir alıyoruz. Telefonların arka tarafında kamera kurulumunda uzun süredir konuşulan tasarım değişikliği bu görsellerde daha net görülüyor. 

Paylaşılan görseldeki telefonun iPhone 17 Pro modeline mi yoksa 17 Pro Max'e mi ait olduğu belirtilmemiş.

YENİ iPHONE 17 PRO MODELLERİ NASIL OLACAK?

Apple'ın resmi olarak hiçbir bilgiyi doğrulamadığı iPhone 17 serisine yönelik yapılan bir paylaşımda iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri görülüyor. Telefonun mat siyah üzerine kurulu olduğunu ve kameranın ise yer aldığı platformun parlak bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz.

Daha önce gazeteci Mark Gurman'ın da söylediği gibi telefonun gövdesi cihaz rengiyle aynı renge sahip olacak gibi duruyor. 

Öte yandan bir diğer söylenti de iPhone 17 Pro Max modelinin bügüne kadarki tanıtılan en kalın iPhone olacağı. 

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