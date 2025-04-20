iPhone 17 Pro'ya ait olduğu söylenen kılıflar paylaşıldı

Yayınlanma: 20.04.2025 - 18:08

Güncelleme: 20.04.2025 - 18:08

Apple'ın iPhone 17 Pro modelinde farklı bir tasarım tercih edeceği artık epeyce kaynak tarafından teyit edilmiş durumda. Tasarımın değişimine işaret eden yeni paylaşımsa telefona ait olduğu söylenen kılıflardan geldi. Bu kılıfların tasarımı telefonun tasarımını ele veriyor.

iPHONE 17 PRO'NUN KAMERA TASARIMI ÖNCEKİ MODELLERE GÖRE DEĞİŞİK OLACAK

iPhone 17 serisinin tanıtımına birkaç ay kalmışken, telefonun tasarımına ve diğer özelliklerine yönelik paylaşımların ve iddiaların sayısı da artmış durumda. Daha önce başka sızıntılarla adını duyduğumuz Majin Bu, iPhone 17 Pro'nun farklı arka tasarımını da içeren bir kılıf paylaştı.

Daha önce, telefonun kamera çıkıntısında siyah renginin tercih edileceği söyleniyordu. Gazeteci Mark Gurman ve Majin Bu tarafından yapılan paylaşımlar telefonun aynı renginde bir kamera çıkıntısına işaret ediyor. Farklılaşan şey ise LiDAR sensör ve LED flaşın kamera kurulumunun sağında yer alıyor olması.