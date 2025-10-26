OpenAI, yapay zeka destekli müzik oluşturma sistemi geliştiriyor olabilir

OpenAI, GPT'ler üzerinde çalırken, The Information tarafından ortaya atılan bir iddiaya göre yapay zeka destekli müzik oluşturma sistemi de geliştiriyor. Yazılı ya da sesli fark etmeksizin komutlardan müzik oluşturabilen bu sistemin ayrı bir şekilde mi yoksa birleşik bir hizmet olarak mı sunulacağı söylenmiyor.

Bu sistemin Sora'ya entegre bir şekilde çalışması da mümkün olabilir ancak şu an için ilk aşamada olan bu bilgiler daha fazla ayrıntı içermiyor.

OpenAI daha önce uygulaması Sora ile gündeme gelmişti. Uygulama iOS tarafında yayınlandıktan kısa bir süre sonra 1 milyon indirmeye ulaşmayı başardı.