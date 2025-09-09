Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 modelleri tanıtıldı

Apple etkinlik kapsamında farklı cihazlar tanıttı. Bunlardan üçü de Apple Watch'lar oldu. Yeni nesil Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 modelleri bu kapsamda tanıtıldı. Akıllı saatlerin pil ömrü ve birkaç özellik eklemesi dışında önceki modellerden farklı bir yanı bulunmuyor.

YENİ APPLE WATCH'LARIN ÖZELLİKLERİ NELER?

Apple Watch Series 11

Akıllı saat tarafında üç farklı model tanıtan Apple, Watch Series 11 ile önceki modele göre daha ince ve hafif bir model sunuyor.

Saatin tasarımı büyük ölçüde korunurken, Series 10’a göre yüzde 10 daha ince ve hafif olarak sunuluyor. Yeni Liquid Glass tasarım dili ilk kez bu modelde sunuluyor. Series 11, 4G LTE bağlantısına dayanan önceki sürümlerden daha gelişmiş bir 5G bağlantı teknolojisine sahip ilk Apple ürünü olarak karşımıza çıktı.

Saat, son 30 gün içinde toplanan verileri inceleyerek hipertansiyon ve kronik yüksek tansiyon gibi ciddi sağlık sorunlarını izleme özelliğine sahip. Cihaz aynı zamanda yeni tanıtılan AirPods Pro 3 modelindeki gibi canlı çeviri özelliğine sahip olacak.

watchOS 26 ile gelen cihazda bileği sallayarak arama, alarm ve bildirimleri kapatma; yenilenmiş Smart Stack arayüzü; Apple Intelligence destekli “Workout Buddy” ile kişiselleştirilmiş antrenman asistanı sunuluyor.

Saat söylenene göre 24 saatlik bir kullanım sunacak. Çizilmeye karşı da yeni bir kaplama sunuluyor bu da cihazı çizilmeye karşı iki kat daha fazla koruyacağı anlamına geliyor.

Apple Watch SE 3

Daha uygun fiyatlı bir model olan SE 3 modeli S10 işlemcisiyle sunuluyor. Hızlı şarj desteği de bulunan modelin 5G desteğine sahip.

SE 3'teki diğer yeni özellikler ise çift dokunma ve bilek hareketleriyle hareket etme, uyku apnesi tespiti, uyku skorları, hoparlörü aracılığıyla müzik ve podcast çalma yeteneği, 2 kat daha hızlı şarj hızına ek olarak tek şarj ile 18 saatlik pil ömrü sunuluyor.

Modelin 249 dolardan başlayan bir fiyata 19 Eylül'de satışa sunulacağı belirtildi.

Apple Watch Ultra 3

Serinin en güçlü üyesi olan Watch Ultra 3, 5G ile 42 saate kadar pil ömrü ve uydu bağlantısına sahip. Önceki modele göre daha büyük bir ekrana sahip olan yeni saatin gövde boyutu değiştirilmedi. Kronik yüksek tansiyon belirtilerini tespit eden cihaz size diğer yeni tanıtılan iki modelde olduğu gibi uyku puanı verebiliyor.

Diğer akıllı saat modelleri gibi 19 Eylül'de piyasaya sürülecek olan Watch Ultra 3, ön siparişe bugün açıldı ve 799 dolardan başlayan fiyata sunuluyor.