Apple yeni AirPods Pro 3 modelini tanıttı

9.09.2025 20:25:00
Haber Merkezi
Apple'ın beklenen kablosuz kulaklık modeli daha küçük bir yapı ve yeni nabız sensörüyle tanıtıldı.

Apple 9 Eylül saat 20.00'de başlayan etkinliğinde yeni cihazlarını tanıtıyor. Bu etkinlikte ilk olarak karşımıza kablosuz kulaklık modeli olan AirPods Pro 3 çıktı. Cihaz küçük değişiklikler ve geliştirilmiş yazılım desteği ile öne çıkıyor.

APPLE YENİ KABLOSUZ KULAKLIK MODELİNİ TANITTI: İŞTE AIRPODS PRO 3 MODELİNİN ÖZELLİKLERİ

Tasarımsal olarak çok bir değişiklik geçirmeyen yeni AirPods Pro 3 özellikle farklı boyutlardaki kulak içleri için daha küçük bir yapıda tasarlanmış. Kulaklığın boyutunu ayarlamak için 5 farklı başlık da cihazın kutusundan çıkıyor. Tek şarj ile 8 saate kadar kullanım sunan kablosuz kulaklık modeli, canlı çeviri özelliği ile öne çıkıyor. Söylenene göre AirPods Pro 3  anlık canlı çeviri yapabilecek ve bu da dil bariyerini ortadan kaldıracak.

Image

Kulaklık IP57 sertifikasına sahip olarak geliyor. 

Cihazda daha önce sızıntılarla ortaya çıktığı gibi nabız sensörü yer alıyor. Bu sayede kişiler spor yaparken kalp atışlarını nokta atışı görebilecek. 

Cihaz 249 dolardan satışa çıkacak.

