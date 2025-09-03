AirPods Pro 3 sağlık sensörleri, yeni tasarım ve çeviri desteği ile gelecek

Cumhuriyet Gazetesi Logo
3.09.2025 20:38:00
Haber Merkezi
Apple, 2025’te tanıtılması beklenen iPhone 17 serisi ile birlikte AirPods Pro 3 modelini de sahneye çıkarabilir. Yeni kulaklık, yalnızca ses kalitesinde değil, sağlık ve yazılım tarafında da büyük yenilikler sunacak gibi görünüyor.

Sızan bilgilere göre AirPods Pro 3, kulak içine entegre edilen nabız ölçer ve vücut sıcaklığı sensörleri ile gelecek. Apple, böylece kulaklığı bir ses aksesuarından çok giyilebilir bir sağlık cihazına dönüştürmeyi hedefliyor.

Yeni modelin şarj kutusu, AirPods Pro 2’ye göre biraz daha küçük olacak. Ayrıca kapasitif bir buton eklenecek ve eşleştirme tuşu AirPods 4’teki gibi ön tarafa taşınacak. Klasik beyaz renkli şarj kutusu korunacak.

Gerçek zamanlı çeviri geliyor

AirPods Pro 3, yazılım güncellemesiyle birlikte gerçek zamanlı çeviri özelliği kazanacak. Bu sayede kullanıcılar, farklı dillerdeki konuşmaları anında dinleyip anlayabilecek.

Yeni nesil kulaklığın yalnızca tasarımda değil, ses performansı, gürültü engelleme ve pil ömründe de iyileştirmeler sunması bekleniyor. Apple’ın ayrıntılı bilgileri etkinlikte açıklaması öngörülüyor.

AirPods Pro 3, sağlık odaklı özellikleri ve gelişmiş yazılım desteğiyle Apple’ın kablosuz kulaklık serisini bir üst seviyeye taşıyacak.

