iPhone 17e nasıl olacak? İşte sızdırılan yeni bilgiler

Apple'ın iPhone 17e olarak adlandırması beklenen ince telefonuna yönelik yeni bilgiler ortaya çıktı.

Apple'ın yeni iPhone 17e serisinde yer vermesi beklenen bazı teknik özellikler ortaya çıktı. Buna göre uygun fiyatlı ve çok ince olması beklenen iPhone 17e'nin A19 işlemcisine sahip olacağı ve 6,1 inç OLED ekran ile karşımıza çıkabileceği söylendi. 

Ortaya çıkan yeni bilgilerde iPhone 16e modelinin yerini alacak olan iPhone 17e, 2026 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak. 

Face ID'nin yer almayacağı telefonda Dynamic Island, yani Dinamik Ada yer alacak. 60Hz ekran yenileme hızı sunulacakken, önde 12 MP bir kamera ve arkada ise tek adet 48 MP bir kamera bulunacak.

