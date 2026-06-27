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iPhone 18 modellerine yönelik ilginç iddialar

iPhone 18 modellerine yönelik ilginç iddialar

27.06.2026 15:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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iPhone 18 modellerine yönelik ilginç iddialar

Apple bu yıl iPhone 18 modellerini tanıtacak. Eylül ayında tanıtılacak yeni iPhone'lara yönelik bazı iddialar çıktı.
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Apple, RAM sıkıntısı sebebiyle epey cihazına yönelik küresel çapta zam yapmıştı. iPhone fiyatlarına yönelik bir zam yapmayan Apple'ın iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modellerini 200 dolarlık fiyat artışıyla sunacağı söyleniyor.

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iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modellerinin yanı sıra Apple bu yıl ilk katlanabilir modelini de tanıtacak. Bu modelin 2 bin ve 2 bin 500 gibi bir fiyatla çıkması bekleniyor.

Bunlara ek olarak iPhone 18 ve iPhone 18e modellerinin 9 GB RAM'in yer alabileceği ortaya atıldı. Hatırlayacağınız üzere iPhone 17 serisi 8 GB RAM ile gelmişti. Ancak yapay zeka özellikleri iPhone 18 ile geleceği için daha güçlü bir RAM'e ihtiyaç olacak. Apple'ın bu sebeple yükseltmeyi yapacağı tahmin ediliyor.

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