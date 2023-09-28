iPhone için Resident Evil 4'ün hayal kırıklığı yaratan fiyatı
Apple'ın iPhone 15 ile birlikte oyun oynanabileceğini duyurması ilgi çekmişti. Telefona gelecek oyunlardan biri de Resident Evil 4. İşte oyunun fiyatı...
Tanıtımının üzerinden iki hafta geçen iPhone 15 serisi için yapılan 'oyun oynanabilecek' duyurusu büyük ilgi topladı. iPhone 15 Pro Max'te oynanacak oyunların arasında ise Resident Evil 4'te var. Oyunun ne zaman sunulacağı ve fiyatı merak konusu olmuştu.
iPhone için Resident Evil 4'ün çıkış fiyatı
iPhone için Resident Evil 4'ün 1 bin 249 TL'ye çıkacak. App Store'da full sürüm olarak çıkması beklenen mobil versiyonun PlayStation ve Xbox tarafından daha pahalıya satılıyor olması dikkat çekti.
Resident Evil 4'ün App Store'da yer alan versiyonunu kullanıcılar ücretsiz tarafta demo sürümüyle karşılaşacak. Tam sürüme ulaşmak isteyen kullanıcılar ise uygulama içi satın almalarla ödeme yapması gerekecek.
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