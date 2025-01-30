iPhone için Windows 11 özelliği getiriliyor

Yayınlanma: 30.01.2025 - 18:36

Güncelleme: 30.01.2025 - 18:36

Android kullanıcıları için bir süredir kullanımda olan Windows 11 Başlat Menüsü özelliği artık iPhone sahipleri için de sunulacak. Bu sayede Windows bilgisayara sahip olan iPhone kullanıcıları daha fazla imkana sahip olabilecek.

Yapılan en son güncellemede iPhone kullanıcıları için Telefon Bağlantısı Başlat menüsü entegrasyonu sunuluyor.

Bu özellik sayesinde telefonu bilgisayara bağladığınızda Başlat menüsünün yanında görünen bir widget açılacak. Bir nevi yardımcı araç olarak işlev gören bu özellik, pil göstergesi, bağlantı durumu, bildirimler, son kişiler ve daha fazlasına ulaşmanıza imkan sağlıyor.

Eğer isterseniz bu ekrandan bilgisayarınızdan iPhone'unuza dosya da gönderebiliyorsunuz.

Daha önce özellik yalnızca Android cihaz kullanıcıları için sunulmuştu. Özellik şu anda Dev ve Beta kanallarındaki Windows Insider kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Bunun yanında güncel Windows 11 kullanmanız, uygulamanın en son sürümünü kullanmanız ve bilgisayarın Bluetooth LE'yi de desteklemesi gerekiyor.