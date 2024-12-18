Desteklenmeyen donanımlara sahipseniz Windows 11'e geçmeyin

Yayınlanma: 18.12.2024 - 17:54

Güncelleme: 18.12.2024 - 17:54

Microsoft, eleştirilmesine rağmen Windows 11 minimum sistem gereksinimlerinde bir değişiklik yapmıyor. Hatırlayacağınız üzere minimum sistem gereksinimlerini karşılamayan cihazlara yüklenen Windows 11'lerden sorumlu olmadığını aktaran Microsoft, kullanıcıların tüm garantilerden feragat ettiklerini ve güncelleme almayacaklarını bildiklerini kabul etmelerini gerektiren bir feragatnameye de bağlantı veriyordu.

WINDOWS 11 DESTEKLENMİYORSA YÜKLEMEYİN

Kullanıcıların hoşuna gitmeyen bu kararı sürdüren Microsoft, “Minimum sistem gereksinimlerini karşılamayan cihazlara Windows 11 yükleme” başlıklı makaleyi güncelledi. Microsoft, “Minimum sistem gereksinimlerini karşılamayan cihazlarda Windows 11” olarak değiştirdiği makalede, sistem gereksinimlerini azaltmayacağını tekrar vurgulamış oldu.

Eğer Windows 11'i desteklemeyen bir cihazın varsa ve yine de Windows 11'i yüklediyseniz, Microsoft, derhal Windows 10'a dönülmesini öneriyor.

Bu durumda kullanıcılar eğer Windows 11'i kullanmaya devam etmek istiyorlarsa sürümün desteklendiği bir PC alması gerekiyor.