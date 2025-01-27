iPhone kullanıcılarının iOS 18'e geçme oranları açıklandı

Yayınlanma: 27.01.2025 - 17:55

Güncelleme: 27.01.2025 - 17:55

Apple'ın yeni iOS 18'i çok konuşuldu. Gerek sunduğu/sunacağı yeni yapay zeka özellikleri gerekse köklü değişiklikler getiren özellikleriyle iOS 18, tüm cihazların yüzde 68'inde yer alıyor. Son dört yılda piyasaya sürülen cihazların ise yüzde 76'sı iOS 18'e sahip.

iOS 18 BÜYÜK ORANDA iPHONE'LARDA YER BULDU

Önceki sürüm olan iOS 17 ise son dört yılda piyasaya sürülmüş cihazların yüzde 19'unda yer alıyor. Yani iOS 18 desteklemesine rağmen bu kişiler cihazlarını güncellememişler.

Apple bu istatistiklere 21 Ocak 2025 tarihinde Apple Store'da işlem yapan cihazlardan elde edildiğini açıkladı.

Daha önce de benzer dönemleri kapsayan, iOS 17 için istatistikler paylaşılmıştı. Buna göre son dört yılda tanıtılmış olan cihazların yüzde 76'sında iOS 17 kullanılıyordu. Tüm cihazların ise yüzde 66'sında iOS 17 yüklüydü.