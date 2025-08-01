iPhone kullanıcıları Android'e göre daha kaygısız! Güvenliği ihmal ediyor

Yeni yapılan bir araştırma iPhone kullanıcılarının güvenlik açıklarına karşı daha korumasız olduğunu ortaya çıkarttı. Uzun yıllardır, iOS ekosisteminde alınan güvenlik önlemleri iPhone kullanıcılarını kısıtlıyor olsa da dijital anlamda tembelleştirmiş gibi de görünüyor.

ABD merkezli bir güvenlik şirketi olan Malwarebytes tarafından yapılan yeni bir araştırma iOS ve Android kullanıcılarını karşılaştırdı. Farklı yaş grupları ve coğrafi bölgelerde yaşayan 1300 kişiyle yapılan araştırmada iPhone kullanıcılarının internette daha kaygısız ve dikkatsiz olduğunu ortaya çıkarttı. Bu da onların dolandırıcılığa uğrama ihtimallerinin daha yüksek olduğu sonucunu çıkarttırıyor.

iPhone kullanıcılarının yüzde 53'ü internette çevrimiçiyken dolandırılıyor. Android kullanıcılarının ise yüzde 48'i. Öte yandan iPhone kullanıcılarının yüzde 47'si bilinmeyen sitelere daha çok güvenip alışveriş yapıyorken, Android kullanıcılarının yüzde 40'ı alışveriş yapıyor.

Yine indirim kodu için iPhone kullanıcılarının yüzde 41'i sosyal medya direkt mesajlarını kullanıyorken, Android kullanıcılarının yüzde 33'ü bunu tercih ediyor.

Güvenlik yazılımı yükleme oranlarında da bir fark var. iPhone kullanıcılarının yüzde 21'inde güvenlik yazılımları ya da uygulamaları yüklüyken, Android kullanıcılarının yüzde 29'unda bu yazılımlar bulunuyor.

Android kullanıcılarının güvenli ve güçlü şifre kullanımı yüzde 41 iken, iPhone kullanıcılarınınki yüzde 35 oranında kalıyor.

iOS, başlangıçta güvenlik ve gizliliğe odaklanan kapalı bir platform olarak tasarlanmıştı. Bu, kullanıcılara mutlak koruma hissi sağlayan bir durum. Apple güvenlik için gerçekten de çok şey yapsa da bu her şeye gücü yeten koruma bir 'yanılsama' yaratılmasına neden olmuş olabilir. Malwarebytes, iPhone sahiplerinin yüzde 55'inin akıllı telefonlarının tamamen güvenli olduğuna inandığını aktarıyor.

Bu şekilde bir ayrım çıkmasının en büyük nedeni iPhone kullanıcılarının iOS tarafındaki güvenlik duvarına güvenmeleri oluyor. Bu yüzden ek önlem almadan iPhone'larını kullanıyorlar. Bunun yanında yıllar içinde belirli reflekslerini kaybetmiş olabilirler. Bu da iPhone kullanıcılarının dijital ortamda tehlikelere daha açık olmasına neden oluyor.