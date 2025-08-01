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Ünlü isimlerin Spotify listeleri ortaya çıktı! İşte Panama Playlists

Ünlü isimlerin Spotify listeleri ortaya çıktı! İşte Panama Playlists

1.08.2025 18:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Ünlü isimlerin Spotify listeleri ortaya çıktı! İşte Panama Playlists

Dijital olarak aktif oldukça kişisel bilgilere bazı kişilerin ulaşımı da artıyor. Yeni ortaya çıkan bir listeye göre ünlü isimlerin, gazetecilerin ve CEO'lar da dahil olmak üzere epeyce kişinin Spotify çalma listeleri sızdırıldı.

Bir grup kişinin bir yıldan daha uzun bir süre boyunca yaptığı araştırmalar sonucu oluşturulan Panama Playlists gazetecilerden, ünlü isimlere kadar kişilerin Spotify listelerini ifşa ediyor. Aslında 2016 yılındaki Panama Belgeleri olayına gönderme yapan bu çalma listesi kimseye zarar verecek bir şey değil yine de ses getirmeyi başardı. 

Spotify'da kendi isimleriyle yer alan ünlü isimlerin herkese açık listelerine ulaşıldı ve bir liste yapıldı. 

Burada OpenAI CEO'su Sam Altman'dan Instagram CEO'su Adam Mosseri'ye kadar onlarca ismin çalma listeleri yer alıyor. 

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Listenin gerçek olup olmadığı da sorgulandı ancak bu listede yer alan New York Times muhabiri Mike Isaac kendisi için paylaşılan listenin doğru olduğunu teyit etti. Yani bu listede yer alan kişiler gerçekten de bu şarkıları dinliyor olabilir. 

Bunun için hazırlanan internet sitesinde teknolojiden isimlerin yanı sıra politikacılar, medyadan isimler ve gazeteciler yer alıyor. Örneğin listede ABD'nin Başkan Yardımcısı JD Vance'in çalma listeleri de yer alıyor. Farklı kategorilere ayırdığı listelerde örneğin Making Dinner( Akşam yemeği hazırlarken) dinlemek için ya da Gold On The Ceiling adlı listeler bulunuyor. 

OpenAI CEO'su Sam Altman ise My Shazam Tracks ( Shazam Parçalarım) adlı bir çalma listesine sahip. Liste şu şekilde:

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Eğer merak ediyorsanız tüm çalma listelerinin yer aldığı bir internet sitesi var. İnternet sitesine '' panamaplaylists.com'' adresinden ulaşılıyor. 

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