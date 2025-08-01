Steam, 2026 yılında indirim yapacağı tarihleri açıkladı

Steam'de farklı zamanlarda indirim dönemleri oluyor. Bu sayede istenilen oyunları uygun fiyatlara almak mümkün oluyor. Özellikle Türkiye'de dolar kurundan satılan oyunlar oyunseverleri zorluyor bu sebeple indirim dönemleri merakla bekleniyor.

STEAM'DE 2026 YILINDA OLACAK İNDİRİM DÖNEMLERİ

Yeni yapılan açıklama ile Steam'de 2026 yılında yapılacak indirimler belli oldu. Buna göre Steam'de ilk indirim festivali 12 - 19 Ocak 2026 tarihlerinde başlayacak.

Daha sonra yapılacak indirimler şu şekilde olacak: