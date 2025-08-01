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Steam, 2026 yılında indirim yapacağı tarihleri açıkladı

Steam, 2026 yılında indirim yapacağı tarihleri açıkladı

1.08.2025 19:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Steam, 2026 yılında indirim yapacağı tarihleri açıkladı

Bu sayede istenilen oyunları uygun fiyatlara almak mümkün oluyor. Özellikle Türkiye'de dolar kurundan satılan oyunlar oyunseverleri zorluyor bu sebeple indirim dönemleri merakla bekleniyor.

Steam'de farklı zamanlarda indirim dönemleri oluyor. Bu sayede istenilen oyunları uygun fiyatlara almak mümkün oluyor. Özellikle Türkiye'de dolar kurundan satılan oyunlar oyunseverleri zorluyor bu sebeple indirim dönemleri merakla bekleniyor.

STEAM'DE 2026 YILINDA OLACAK İNDİRİM DÖNEMLERİ

Yeni yapılan açıklama ile Steam'de 2026 yılında yapılacak indirimler belli oldu. Buna göre Steam'de ilk indirim festivali 12 - 19 Ocak 2026 tarihlerinde başlayacak.

Daha sonra yapılacak indirimler şu şekilde olacak:

  • Kutu Oyunları Festivali: 26 Ocak - 2 Şubat
  • Yazma Festivali: 5 - 9 Ocak
  • PvP Festivali: 9 - 16 Ocak
  • At Festivali: 19 - 23 Şubat
  • Steam Next Fest: 23 Şubat - 2 Mart
  • Kule Savunma Festivali: 9 - 16 Mart
  • Steam İlkbahar İndirimi: 19 - 26 Mart
  • Ev Festivali: 30 Mart - 6 Nisan
  • Gizli Nesne Festivali: 9 - 13 Nisan
  • Orta Çağ Festivali: 20 - 27 Nisan
  • Deste Oluşturma Festivali: 4 - 11 Mayıs
  • Okyanus Festivali: 18 - 25 Mayıs
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