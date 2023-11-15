TikTok'a Apple Music ve Spotify dopingi

TikTok'taki müzikleri diğer platformlarda bulma derdini ortadan kaldırmak adına uygulamaya hem Apple Music hem de Spotify desteği geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2023 - 13:00
TikTok'a Apple Music ve Spotify dopingi
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TikTok'ta bazı parçalar oldukça popüler hale gelebiliyor. Hatta bazı TikTok akımlarında kullanılan onlarca yıl önce piyasaya çıkmış şarkılar tekrar popüler oluyor. TikTok'un bu gücü, Apple Music, Spotify ve Amazon Music tarafına entegre olmasıyla daha da artacak.

UYGULAMALAR ARASI ENTEGRASYON

Bu yeni destek ile TikTok'taki şarkılar Spotiy ya da Apple Music'te açılabilecek. Uygulamadan çıkmadan kolayca müzik parçalarını bulmayı sağlayan bu özellik, videolarda bulunan 'müzik uygulamasına ekle' ile kullanılacak.

Burada kullanıcılar Spotify ya da Appme Music hesaplarında bulunan beğenilen şarkılar kısmında TikTok'tan ekledikleri parçaları dinleyebilecek.


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