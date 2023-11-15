TikTok'a Apple Music ve Spotify dopingi
TikTok'taki müzikleri diğer platformlarda bulma derdini ortadan kaldırmak adına uygulamaya hem Apple Music hem de Spotify desteği geldi.
TikTok'ta bazı parçalar oldukça popüler hale gelebiliyor. Hatta bazı TikTok akımlarında kullanılan onlarca yıl önce piyasaya çıkmış şarkılar tekrar popüler oluyor. TikTok'un bu gücü, Apple Music, Spotify ve Amazon Music tarafına entegre olmasıyla daha da artacak.
UYGULAMALAR ARASI ENTEGRASYON
Bu yeni destek ile TikTok'taki şarkılar Spotiy ya da Apple Music'te açılabilecek. Uygulamadan çıkmadan kolayca müzik parçalarını bulmayı sağlayan bu özellik, videolarda bulunan 'müzik uygulamasına ekle' ile kullanılacak.
Burada kullanıcılar Spotify ya da Appme Music hesaplarında bulunan beğenilen şarkılar kısmında TikTok'tan ekledikleri parçaları dinleyebilecek.
TikTok iPhone TikTok apple music Apple Music en popüler şarkı spotify spotify abone spotify abone sayısı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da düğün salonlarında yeni dönem: Artık yasak!
- Yılmaz Vural'ın sözleşmesinde dikkat çeken madde
- Barış Pehlivan'a tahliye yolu
- Alman bankadan dikkat çeken 2024 yılı beklentisi
- Son bir ayda 4'üncü intihar
- Bahçeli'ye seslendi, devreye Çakıcı girdi
- Bu kavgayı görmüştük
- Brezilya rakibine acımadı: 77 şut 9 gol!
- İmamoğlu'ndan dikkat çeken yanıt!
- Metro İstanbul'dan 'dolandırıcılık' uyarısı