iPhone'lara ilerleyen dönemde 'ters şarj' özelliği gelebilir

03 Ocak 2023 Salı, 08:00

Apple'ın yeni aldığı bir patent ile ortaya çıkan ters şarj özelliği, söylenene göre iPhone'lara yakında gelebilir. İlerleyen dönemdeki iPhone'ların içine özel bir manyetik bileşen ekleyip, Apple Watch ya da AirPods gibi Apple cihazlarını tes şarj etmesinin önü açılacak.

APPLE, iPHONE İÇİN TERS ŞARJ ÖZELLİĞİNİ GETİRİR Mİ?

Şirketin aldığı patent 'getirebileceğini' ortaya koyuyor olsa da hiçbir şeyi yine de kanıtlamıyor

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) veritabanına eklenen yeni bilgilere göre Apple, iPhone'lara tersine şarj desteği getirmek için harekete geçti. USPTO'ya eklenen patente göre Apple, iPhone'ların arkasına yeni bir manyetik bileşen ekleyecek. Böylelikle standart bir cihaz(iPhone), farklı bir cihazı tersine şarj edecek.

Bu ise aslında iPhone bataryasının manyetik bileşen yardımı ile ikinci bir cihazın beslenmesini sağlayacak. Aslına bakacak olursak Apple, iPhone 12 ile MagSafe isimli kablosuz şarj teknolojisini zaten kullanıyor. Ancak ters şarj biraz daha farklı bir sisteme dayanıyor.

USPTO'ya eklenen son patent, Apple'ın MagSafe sisteminden farklı bir yapı geliştirdiğini gözler önüne seriyor. Şirket, iPhone 15 itibarıyla tersine kablosuz şarj desteği sunup, bu desteğin Apple Watch veya AirPods'larda kullanılmasına imkan sağlayabilir.

Söz konusu patent ortaya çıktıktan sonra iPhone 15'lerde bu ters şarj desteğinin sunulabileceği iddia edildi.