O uygulama iPhone'larda artık ücretsiz

Opera, artık iOS için de ücretsiz VPN hizmeti sunmaya başladı. Böylelikle Opera, piyasadaki popüler platformların tümüne ücretsiz olarak VPN hizmeti sağlayan ilk internet tarayıcısı oldu. İşte ayrıntılar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2023 - 09:07
O uygulama iPhone'larda artık ücretsiz
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Popüler internet tarayıcıları arasında yer alan Opera, iOS kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir gelişmeye imza attı. App Store üzerinden Opera'nın mobil uygulamasını güncelleyen ekip, iPhone sahiplerine de VPN hizmeti sunmaya başladı. 

WebTekno'nun aktardığına göre; birkaç haftaya kalmadan, tüm iPhone sahipleri Opera'daki yeni özelliği deneyimleme imkanı yakalayacaklar. Üstelik kullanıcılar, bu hizmetten faydalanmak için hiçbir ödeme yapmak zorunda kalmayacaklar.

VPN hizmeti, özellikle de yasaklanan internet sitelerine giriş için kritik önem arz ediyor. Başta Google ve Microsoft olmak üzere pek çok teknoloji devi, hali hazırda kendi VPN servislerine zaten sahipler.

Ancak bunlardan faydalanmak için belirli ödemeler yapılması gerekiyor. Opera ise bu hizmet için hiçbir ücret talep etmiyor.

OPERA BİR İLKE İMZA ATMIŞ OLDU

Opera, geçmişte Windows, Linux, macOS ve Android ekosistemleri için de ücretsiz VPN hizmeti sunmuştu. Şimdi bunlara iOS da eklendi. Böylelikle şirket, piyasadaki popüler platformların tümüne ücretsiz olarak VPN hizmeti sağlayan ilk internet tarayıcısı olarak tarihe geçmiş oldu. 

iPhone'larına Opera indirmiş olan veya bu hamle sonrası Opera indirecek olan kullanıcılar, VPN hizmetinden faydalanmak için özel bir şey yapmak zorunda olmayacaklar. Kullanıcıların sadece uygulamayı açtıktan sonra VPN ayarını bulup aktif etmesi yeterli olacak. 

Böylelikle kullanıcı verilerinin de Opera'ya işlenmesine gerek kalmamış olacak. 

Opera, 2016 yılında Çinli bir konsorsiyuma devredilmişti.


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