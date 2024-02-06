Michael Douglas, AppleTV+'daki 'Franklin' dizisiyle ekranlara dönüyor

Yayınlanma: 06.02.2024 - 19:25

Güncelleme: 06.02.2024 - 19:25

Oscar ödüllü aktör Michael Douglas, küçük ekranda Benjamin Franklin'i canlandırarak AppleTV+'daki yeni dizisi "Franklin" ile izleyicilerle buluşacak. Dizinin temeli, Pulitzer Ödülü sahibi Stacy Schiff'in "A Great Improvisation: Franklin, Fransa ve Amerika'nın Doğuşu" adlı eserine dayanıyor.

Sekiz bölümlük drama "Franklin"de, Benjamin Franklin'in 1778'de Fransız-Amerikan ittifakını kurarak 1783'te İngiltere ile nihai barışı sağlamasını anlatacak. Franklin'in 1776'da Amerika'nın bağımsızlığını ilan ettiği tarihten sonra geçen süre, ülkesine hizmet ettiği en kritik dönem olarak nitelendiriliyor.

Dizide Douglas'a, Noah Jupe, Ludivine Sagnier, Thibault de Montalembert, Daniel Mays, Assaad Bouab, Eddie Marsan, Jeanne Balibar ve Theodore Pellerin gibi yetenekli oyuncular eşlik edecek.

Dizinin senaristi ve yürütücü yapımcısı HBO'nun "John Adams" dizisinin arkasındaki yazar Kirk Ellis. Yönetmen koltuğunda ise Tim Van Patten oturuyor. Yapımcılar arasında ise Michael Douglas, Richard Plepler ve Tony Krantz bulunuyor.

"Franklin", Michael Douglas'ın son olarak Netflix dizisi "The Kominsky Method"ın final sezonunda yer aldığı 2021'den bu yana televizyona döndüğü proje olma özelliğini taşıyor. Henüz prömiyer tarihi belirlenmeyen dizinin, Douglas'ın Franklin performansıyla dikkat çekeceği ve seyircilere unutulmaz bir deneyim sunacağı bekleniyor.