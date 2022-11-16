iPhone'da güncelleme hatası: 'Bazı kelimeleri yazınca...'

16 Kasım 2022 Çarşamba, 08:08

Teknoloji devi Apple, iPhone 14 serisiyle birlikte iOS 16 güncellemesini de iPhone kullanıcılarına sundu. Ancak güncellemeyle birlikte Safari'de hata meydana geldi.

Safari üzerinde yaşanan hata, özellikle son sürüm olan iOS 16.1 güncellemesini kullanan kişilerden geldi.

Fakat Twitter’da yer alan paylaşımlara göre iOS 15.7.1, iOS 16, iOS 16.1, iOS 16.1.1 ve iOS 16.2 Beta güncellemelerini kullanan kişiler de aynı sorunu yaşıyor.

PROBLEMLİ KELİMELER

ShiftDelete'in haberine göre; Safari üzerinde yaşanan hata, en çok “tar, bes, wal, eski, wel, sta, pla” ve daha birçok kelimenin arama motoruna yazılmasıyla oluyor. Mesela “Starbucks” yazacak herhangi bir kullanıcı daha “sta” yazarken uygulamadan atılıyor.

Sorunun neden olduğu henüz belli değil. Ayrıca ek olarak herkeste bu sorun yaşanmıyor.