iPhone 14'e gelen özellik yenileniyor: Android gibi olacak

16 Kasım 2022 Çarşamba, 15:37

Apple'ın yıllardır iPhone'ları için getirmediği ancak birkaç ay önce tanıtılan iPhone 14 serisine eklemeye karar verdiği Always on Display özelliği hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Apple'ın iOS 16.2 beta sürümüyle beraber özellik önemli değişikliklere uğradı.

ÖZELLİK ANDROID TARAFTAKİ GİBİ OLACAK

9to5Mac tarafından aktarılan habere göre yeni iOS 16.2 güncellemesinin üçüncü geliştirici betası, Always On Display ekranında arka plan görseli ve bildirimleri kapatmayı sağlayacak özelliklere yer verdi. Bu sayede kullanıcılar, ekranda yalnızca saati görebilecekler.

Özellik böylelikle kullanıcıların arka plan görselini ve bildirimlerini kapatabilecekleri bir duruma getirildi. Bunlar kapatıldığında da Always on Display aslında yıllardır Android taraftaki hale bürünmüş olacak. Hatırlayacağınız üzere iPhone'da yer alan Always on Display özelliği, Android'den farklı olarak sadece saati ve bazı bildrimleri göstermeyip, arka planda yer alan görsele de yer veriyordu.

Yenilenen özellik artık bunları kapatmayı içerdiği için Android taraftaki versiyona yaklaşmış oldu. Apple’ın sunmuş olduğu Always On Display özelliği, bu yönüyle bakıldığında kullanıcılar için sadece parlaklığı son derece kısılmış bir ekran olarak görev üstleniyordu.