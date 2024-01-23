iPhone kullanıcılarına iOS 17.3 sürümü sunuldu! Neler yeni?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 13:11

Güncelleme: 23.01.2024 - 13:11

Apple, iOS 17.3 güncellemesini iPhone kullanıcıları için indirmeye açtı. Yeni sürümde öne çıkanlar arasında Apple Music'te ortak çalma listeleri ve çalıntı cihaz koruması var.

APPLE iOS 17.3 GÜNCELLEMESİNİ SUNDU

Çalıntı cihaz koruması bir iPhone'un kullanıcısı dışında birisinin eline geçtiğinde FaceID olmadan hiçbir kişisel veriye ulaşamaması anlamına geliyor. Bu özelliğin eklenmesindeki amaç ise kişilerin telefonları çalınırsa kişisel verilrine ulaşılmasının önüne geçmek. Çünkü bu özellik açıldığında telefondaki kişisel verilerin hiçbirine FaceID olmadan erişmek mümkün olmuyor.

Apple Music'te ortak çalma listesi oluşturma da bu güncelleme ile sunuldu. Güncelleme sayesinde Apple Music kullanan kişiler istedikleriyle çalma listesi oluşturabilecek.

Yeni ekran resmi ekleyen Apple bunun dışında, Airplay otel desteği, belli otellerdeki odalarda bulunan televizyonlara içerikleri direkt olarak aktarmayı sağlayan özelliği ve iPhone 14 ve iPhone 15 modellerdeki kaza algılama özelliğinde iyileştirmeler sunuyor.