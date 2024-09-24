iPhone kullanıcılarına iOS 18'de gizli sınırlama

Yayınlanma: 24.09.2024 - 16:53

Güncelleme: 24.09.2024 - 16:53

Apple, yeni nesil iPhone'larını tanıtmıştı. Bunun yanında kısa bir süre önce de desteklenen iPhone'lar için iOS 18'i sunmaya başladı. Yeni güncelleme onlarca yeni özellik sunarken, tespit edildiği kadarıyla sınırlamayla da geldi.

Android telefon kullanan kişiler için uzun bir süredir sunulan 120Hz ekran yenileme hızı, iPhone tarafına kadar 'standart' bir özellik olarak gelmedi. iOS 18 güncellemesinde ise iPhone modellerinde ekran tazeleme hızını 80Hz seviyesinde sınırlandığı fark edildi. Söylendiği kadarıyla ekran hızı nadir 120Hz seviyesine çıkıyor.

Apple'ın bu tarz bir özelliği getirmesinin amacı batarya ömrünün daha uzun dayanması ancak kullanıcılara bunun gizli ve kısıtlama olarak getirilmesi tepki çekti.