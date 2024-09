iOS 18'de iPhone kullanıcılarına şarkıları hissetmeyi sağlayacak özellik

Apple, yapay zeka özellikleriyle donattığı ve yenilikleri içinde barındıran iOS 18 güncellemesini sundu. Uzun bir süredir iPhone kullanıcıları tarafından beklenen işletim sisteminin yeni sürümüyle kullanıcılar ana ekranı daha fazla özelleştirebilecek.

Bunun yanı sıra iOS 18 ile uygulama logolarına karanlık mod ekleniyor.

Denetim merkezini yıllar sonra yenileyen Apple iyileştirilmiş iMessage deneyiminin yanında RCS desteği de getirdi.

Android tarafında uzun yıllardır olan uygulamaları kilitleme özelliği de iPhone'lar için iOS 18 ile gelmiş oldu.

Apple was like ‘yeah let’s do Venmo but make it absolutely sick’ pic.twitter.com/WX848gLnuJ