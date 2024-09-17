iOS 18'de iPhone kullanıcılarına şarkıları hissetmeyi sağlayacak özellik

Yayınlanma: 17.09.2024 - 16:52

Güncelleme: 17.09.2024 - 16:52

Apple, yapay zeka özellikleriyle donattığı ve yenilikleri içinde barındıran iOS 18 güncellemesini sundu. Uzun bir süredir iPhone kullanıcıları tarafından beklenen işletim sisteminin yeni sürümüyle kullanıcılar ana ekranı daha fazla özelleştirebilecek.

iOS 18 İLE iPHONE'LARA GELEN ÖZELLİKLER

Bunun yanı sıra iOS 18 ile uygulama logolarına karanlık mod ekleniyor.

Denetim merkezini yıllar sonra yenileyen Apple iyileştirilmiş iMessage deneyiminin yanında RCS desteği de getirdi.

Android tarafında uzun yıllardır olan uygulamaları kilitleme özelliği de iPhone'lar için iOS 18 ile gelmiş oldu.

Apple was like ‘yeah let’s do Venmo but make it absolutely sick’ pic.twitter.com/WX848gLnuJ — Sebastiaan de With (@sdw) June 10, 2024

Mail uygulamasını kategorize etme özelliği, fotoğraflar uygulaması için tasarım değişikliği, şifreler uygulaması, Safari'de dikkat dağıtan öğeleri engelleme, oyun modu, iPhone'lar arası telefonları yaklaştırarak para transferi yapabilme gibi yeni özellikler sunuldu. Bunun yanında dikkat çeken özelliklerden biri de müzik tarafında oldu.

Apple Music için gelen özellik, Music Haptics olarak adlandırılıyor. İşitme kaybı olanların daha iyi bir müzik deneyimi yaşayabilmesi için açılan müzikle telefon şarkının türüne göre titriyor. Bu özellik aslında bir erişilebilirlik aracı olarak sunuldu. Dinlenen şarkıya göre ses ve titreşimleri senkronize ediliyor. Bu sayede kişiler müziği 'hissedebiliyor'. Özellik, iOS 18'i indirdikten sonra ayarlarda yer alan erişilebilirlik özellikleri kısmından bulunacak Music Haptics seçeneğinin açılmasıyla kullanılabiliyor.