iPhone'lar için iOS 18.3 Beta 3 sürümü yayınlandı
Sunulan bu yeni güncelleme hata düzeltmelerinin yanı sıra arayüzde iyileştirmeler de sunuyor.
Apple yeni iOS 18.3 Beta 3 sürümünü geliştiriciler için indirmeye sundu. Yeni sürümde karşımıza performans iyileştirmeleri, hata düzeltmeleri ve arayüzde bazı değişiklikler çıkıyor.
Bu güncelleme Hesap Makinesi ve Ayarlar uygulamalarında bazı değişiklikler sunuyor olmasının yanında, Bildirim özetlerinde düzenlemeler yapıldı. Bu sayede kullanıcılar, bildirim özetlerini doğrudan kilit ekranı veya bildirim merkezinden kapatabilecek.
Apple yeni sürümde, Haber ve Eğlence kategorisindeki bazı uygulamaların bildirim özetlerini geçici olarak devredışı bıraktı. Geliştiriciler için sunulan bu yeni güncelleme sürümünün son kullanıcıya bu ay sonlarına doğru ulaşması bekleniyor.
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