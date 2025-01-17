iPhone'lar için iOS 18.3 Beta 3 sürümü yayınlandı

Sunulan bu yeni güncelleme hata düzeltmelerinin yanı sıra arayüzde iyileştirmeler de sunuyor.

iPhone'lar için iOS 18.3 Beta 3 sürümü yayınlandı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.01.2025 - 10:26

Apple yeni iOS 18.3 Beta 3 sürümünü geliştiriciler için indirmeye sundu. Yeni sürümde karşımıza performans iyileştirmeleri, hata düzeltmeleri ve arayüzde bazı değişiklikler çıkıyor. 

Bu güncelleme Hesap Makinesi ve Ayarlar uygulamalarında bazı değişiklikler sunuyor olmasının yanında, Bildirim özetlerinde düzenlemeler yapıldı. Bu sayede kullanıcılar, bildirim özetlerini doğrudan kilit ekranı veya bildirim merkezinden kapatabilecek.

Apple yeni sürümde, Haber ve Eğlence kategorisindeki bazı uygulamaların bildirim özetlerini geçici olarak devredışı bıraktı. Geliştiriciler için sunulan bu yeni güncelleme sürümünün son kullanıcıya bu ay sonlarına doğru ulaşması bekleniyor.


İlgili Haberler

Akıllı telefon satışları iyi gitmiyor: Apple ve Samsung düşüşte

Akıllı telefon satışları iyi gitmiyor: Apple ve Samsung düşüşte
Mark Zuckerberg'den Apple’a sert eleştiri: '20 yıldır aynı yerde sayıyor'

Mark Zuckerberg'den Apple’a sert eleştiri: '20 yıldır aynı yerde sayıyor'
Apple, 2025'te yeni Vision Pro duyurmayacak; peki ne tanıtacak?

Apple, 2025'te yeni Vision Pro duyurmayacak; peki ne tanıtacak?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler